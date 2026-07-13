الجيش الأميركي يعلن بدء ضربات إضافية ضد إيران

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي الأحد، البدء بشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. اضافة اعلان





وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن قواتها بدأت عند الساعة 21,00 ت غ بشن "المزيد من الضربات ضد إيران لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية".



وأضافت أن ترامب أمر بشن هذه الضربات "لمحاسبة القوات الإيرانية".



وأفادت وكالة مهر الإيرانية بوجود تقارير أولية عن سماع أصوات انفجارات في أجزاء من إقليم بوشهر، فيما قال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه سُمع دوي انفجارات في قشم وجاسك، إضافة إلى عدة انفجارات غربي بندر عباس.



ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الجيش الأميركي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما أسقطت القوات الأميركية صاروخ كروز وطائرة مسيّرة إيرانيين.



وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن محادثات مسقط التي عُقدت السبت ركزت على إدارة مضيق هرمز، لكنها اتهمت الولايات المتحدة، عبر الضغط على سلطنة عُمان، بالحيلولة دون التوصل إلى نتيجة بشأن هذا الملف.



وفي وقت سابق من الأحد، شنت الولايات المتحدة عدة ضربات استهدفت منظومات صاروخية ودفاعات جوية إيرانية، إضافة إلى زوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري في مواقع متفرقة حول مضيق هرمز، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي.



أفاد الإعلام الرسمي الإيراني الأحد، بسقوط أكثر من 10 مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز الاستراتيجي، مع تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن.



وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن السبت 11 تموز إعادة إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن حتى إشعار آخر.



وضربات الثلاثاء 7 تموز 2026، هي الأولى التي تشنها القوات الأميركية على إيران منذ سلسلة الغارات الجوية أواخر الشهر الماضي التي أعلنت واشنطن أنها جاءت ردا على هجمات شنتها طهران على سفن تجارية.



ويبقى مضيق هرمز عامل توتر أساسيا في النزاع الذي انفجر في 28 شباط مع بدء ضربات أميركية إسرائيلية على طهران.



وتؤكد إيران، رغم اعتراض الولايات المتحدة، أن لا عودة إلى الوضع الذي كان قائما في مضيق هرمز قبل الحرب، أي حين كان المرور فيه من دون رسوم أو رقابة إيرانية. وتهدّد طهران السفن التي تحاول الإبحار في مسارات بديلة من المسار الوحيد الذي سمحت بالإبحار فيه قبالة سواحلها بالاستهداف.



ومنحت السيطرة على المضيق، الذي كان يمر منه خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب، إيران نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.







