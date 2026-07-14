الجيش الأميركي يعلن بدء ضربات جديدة على إيران لليلة الثالثة على التوالي

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضربات ستواصل "فرض كلفة باهظة" على القوات الإيرانية، وستقوض قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية المارة في مضيق هرمز.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة ساحلية، وقدرات للطائرات المسيرة، وقدرات صاروخية.
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