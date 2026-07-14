الثلاثاء 2026-07-14 01:22 ص

الجيش الأميركي يعلن بدء ضربات جديدة على إيران لليلة الثالثة على التوالي

الجيش الأميركي يعلن بدء ضربات جديدة على إيران لليلة الثالثة على التوالي
الجيش الأميركي يعلن بدء ضربات جديدة على إيران لليلة الثالثة على التوالي
 
الثلاثاء، 14-07-2026 12:34 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الأميركي أنه بدأ، عند الساعة 4:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:45 بتوقيت غرينيتش)، تنفيذ ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي، وذلك بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضربات ستواصل "فرض كلفة باهظة" على القوات الإيرانية، وستقوض قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية المارة في مضيق هرمز.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة ساحلية، وقدرات للطائرات المسيرة، وقدرات صاروخية.
 
 


gnews

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