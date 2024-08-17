الجيش الأميركي يعلن تدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن قواتها دمرت زورقا مسيّرا تابعا للحوثيين في البحر الأحمر خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتبدو الأوضاع في البحر الأحمر مضطربة في الآونة الأخيرة مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتعهد الحوثيين بالرد على جرائم الاحتلال والدعم الأميركي لإسرائيل.