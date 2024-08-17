الجيش الأميركي يعلن تدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين

وتبدو الأوضاع في البحر الأحمر مضطربة في الآونة الأخيرة مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتعهد الحوثيين بالرد على جرائم الاحتلال والدعم الأميركي لإسرائيل.
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