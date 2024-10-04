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الجيش الأميركي يعلن قصف 15 هدفا في اليمن

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 04-10-2024 10:11 م

الوكيل الإخباري-   قالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى إن قواتها ضربت اليوم الجمعة 15 هدفا في مناطق باليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين.

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ووصفت تلك الأهداف بأنها "قدرات عسكرية هجومية للحوثيين"، وقالت إن الضربات جاءت "لحماية حرية الملاحة وتأمين المياه الدولية أمام السفن".


وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤول أميركي أنه تم تنفيذ ضربات على أهداف في اليمن، مشيرا إلى أنها تأتي بعد أسبوع من إطلاق الحوثيين مسيّرات وصواريخ لاعتراض سفن أميركية في البحر الأحمر.

 
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