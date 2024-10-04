الجيش الأميركي يعلن قصف 15 هدفا في اليمن

الوكيل الإخباري- قالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى إن قواتها ضربت اليوم الجمعة 15 هدفا في مناطق باليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين.

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ووصفت تلك الأهداف بأنها "قدرات عسكرية هجومية للحوثيين"، وقالت إن الضربات جاءت "لحماية حرية الملاحة وتأمين المياه الدولية أمام السفن".