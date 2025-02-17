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الجيش الأميركي يعلن مقتل قياديا بتنظيم تابع لـ"القاعدة" في سوريا

طائرة F-16 فايتنغ فالكون تابعة للقوات الأميركية
طائرة F-16 فايتنغ فالكون تابعة للقوات الأميركية
الإثنين، 17-02-2025 06:24 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الأميركي الأحد أن الولايات المتحدة قتلت قياديا في تنظيم  تابع لـ تنظيم القاعدة في سوريا كان أعلن عن حلّ نفسه.


وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان على منصة إكس "في 15 فبراير، نفّذت قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ضربة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، استهدفت وقتلت مسؤولا بارزا في الشؤون المالية واللوجستية في تنظيم  تابع لتنظيم القاعدة".

وأضاف البيان الذي لم يحدد هوية المسؤول القتيل: "تأتي هذه الضربة في إطار التزام القيادة المركزية المستمر، جنبا إلى جنب مع شركائنا في المنطقة، لتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات".

وكان التنظيم الذي صنّفته الولايات المتحدة "إرهابيا" قد أعلن حلّ نفسه بعد سقوط حكم الرئيس بشار الأسد، كاشفا للمرة الأولى بشكل رسمي أنه كان فرع تنظيم القاعدة في سوريا.

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سكاي نيوز عربية

 
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