الجيش الأميركي يعلن وصول حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط

شعار القيادة المركزية الأميركية
شعار القيادة المركزية الأميركية
 
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" ومجموعتها الضاربة إلى الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على (إكس) إنّ حاملة الطائرات لينكولن والسفن المرافقة لها "منتشرة حاليا في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".


 

 
 


