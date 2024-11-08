الجيش الأميركي يعلن وصول طائرات مقاتلة إلى المنطقة

وقالت القيادة الوسطى للجيش الأميركي في منشور على حسابها في "إكس": "وصلت اليوم طائرات (إف-15 إي سترايك إيغلز) التابعة للقوات الجوية الأميركية من سرب المقاتلات رقم 492 التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث بإنجلترا، إلى منطقة مسؤولية القيادة".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، قد أعلنت في الثاني من نوفمبر الجاري، أنها أمرت بنشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي وأسراب مقاتلات وطائرات ناقلة وعدة قاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يعتزم تعيين مديرة حملته الانتخابية بمنصب رفيع
-
الكنيست يقرّ تعيين كاتس وساعر
-
ترامب: لم أتحدث مع بوتين حتى الآن ولكن "أعتقد أننا سنتحدث"
-
غارتان على جنوبي لبنان
-
البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان
-
بلينكن سيواصل عمله لإنهاء الحرب في لبنان وغزة حتى نهاية ولايته
-
إسرائيل: الكشف عن فضيحة تسريبات جديدة من مكتب نتنياهو
-
المركزي السعودي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس