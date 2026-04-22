الجيش الأميركي يقول إن نظام "ثاد" لاعتراض الصواريخ سيبقى في كوريا الجنوبية

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الشهر الماضي نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أن الولايات المتحدة كانت تنقل أجزاء من نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" (THAAD) من كوريا الجنوبية لاستخدامه في حربها مع إيران.
وأثار ذلك التقرير قلقا في كوريا الجنوبية حيث يعتبر هذا النظام ركيزة أساسية للدفاع الوطني ضد كوريا الشمالية المسلحة نوويا.
وقال قائد القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية كزافير برانسن إن واشنطن "لم تنقل أي نظام ثاد" خارج البلاد.
وأضاف في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن "ما زال نظام ثاد موجودا في شبه الجزيرة حاليا" موضحا "نحن نرسل ذخائر (إلى الشرق الأوسط)، وهي موجودة الآن في انتظار نقلها" من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن يبقى النظام في موقعه، قال "نعم، نتوقع ذلك".
وصُمم نظام "ثاد" لاعتراض الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى باستخدام تقنية الإصابة المباشرة.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع في سول إنها قادرة على ردع التهديدات من كوريا الشمالية حتى لو نقلت الولايات المتحدة بعض أصولها العسكرية.
