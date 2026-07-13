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الجيش الأميركي يكشف موعد بدء الحصار على موانئ إيران

الجيش الأميركي يكشف موعد بدء الحصار على موانئ إيران
الجيش الأميركي يكشف موعد بدء الحصار على موانئ إيران
 
الإثنين، 13-07-2026 09:26 م
الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الأميركي، مساء الإثنين، تفاصيل عن الحصار البحري الذي يعتزم فرضه على موانئ إيران، في خضم عودة التصعيد العسكري بين الطرفين.اضافة اعلان


وقال المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية ‌الأميركية، إن الجيش الأميركي ‌سيبدأ ‌فرض الحصار ‌على ⁠جميع موانئ إيران ⁠والمناطق الساحلية ⁠الإيرانية في ⁠تمام الساعة 8 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش.

وقال المركز إن "الحصار يشمل ‌كامل ‌الساحل ‌الإيراني، ⁠بما ⁠في ‌ذلك ⁠على ⁠سبيل المثال ⁠لا الحصر الموانئ الإيرانية ‌ومحطات النفط".

وشدد على أن الحصار ‌الأميركي "‌ينطبق ⁠على ‌حركة ⁠السفن بالكامل (من وإلى موانئ إيران)، بغض النظر ⁠عن العلم المرفوع على ‌ظهر السفن".

وأوضح المركز أن "الحصار لن يعيق مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز، من وإلى وجهات غير إيرانية".

كما أفاد أنه "سيسمح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية، شريطة خضوعها للتفتيش".
 
 


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