الجيش الأميركي يكشف موعد بدء الحصار على موانئ إيران

وقال المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية، إن الجيش الأميركي سيبدأ فرض الحصار على جميع موانئ إيران والمناطق الساحلية الإيرانية في تمام الساعة 8 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش.
وقال المركز إن "الحصار يشمل كامل الساحل الإيراني، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموانئ الإيرانية ومحطات النفط".
وشدد على أن الحصار الأميركي "ينطبق على حركة السفن بالكامل (من وإلى موانئ إيران)، بغض النظر عن العلم المرفوع على ظهر السفن".
وأوضح المركز أن "الحصار لن يعيق مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز، من وإلى وجهات غير إيرانية".
كما أفاد أنه "سيسمح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية، شريطة خضوعها للتفتيش".
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