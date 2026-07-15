الجيش الأميركي يكمل جولة ضربات جديدة ضد إيران لليوم الرابع على التوالي

07:27 ص

الوكيل الإخباري- أكملت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأربعاء، جولة إضافية من الضربات الجوية ضد إيران واستهدفت عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية، لليلة الرابعة على التوالي. اضافة اعلان





وقالت القيادة المركزية، في بيان عبر "إكس"، إن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيّرة والسفن الحربية أطلقت ذخائر دقيقة على مواقع الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، والقدرات البحرية، وأنظمة الدفاع الساحلي خلال موجة استمرت لـ7 ساعات، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية وأطقمها المدنية.



وأضافت أن هذه الضربات جاءت في اليوم نفسه الذي استأنفت فيه القوات الأميركية الحصار البحري المفروض على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها.





