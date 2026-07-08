الجيش الأميركي ينفذ ضربات على أكثر من 80 هدفا في إيران بينها أنظمة دفاع جوي

وأفاد الجيش الأميركي في بيان نشر على إكس بأن "القوات الأميركية ضربت أنظمة دفاع إيرانية، وشبكات للقيادة، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صواريخ مضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري داخل المضيق (هرمز) وقربه".
وكانت 3 سفن تعرضت لهجمات في مضيق هرمز خلال 24 ساعة؛ من بينها ناقلة قطرية للغاز المسال اتّهمت الدوحة طهران باستهدافها، وذلك رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كي إم تي أو" إنّ 3 ناقلات تعرضت للهجوم بين الاثنين والثلاثاء.
وأُصيبت السفينة الأولى بمقذوف لم تُحدّد طبيعته، في جانبها الأيسر، فيما كانت تبحر قبالة سواحل عُمان، مما أدّى إلى اندلاع حرائق فيها، بحسب الهيئة البريطانية.
وقال مسؤول أميركي لموقع أكسيوس إنّ الضربات الأميركية التي نُفذت كانت أكبر من حيث النطاق والقوة بـ4 إلى 5 مرات مقارنة بالضربات السابقة التي استهدفت منطقة هرمز قبل 10 أيام.
وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على خطة الضربات وأصدر أوامر تنفيذها أثناء وجوده في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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