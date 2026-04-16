الخميس 2026-04-16 04:11 م

الجيش الأميركي يوسع الحصار على إيران ليشمل شحنات بضائع مهربة

الخميس، 16-04-2026 03:33 م
الوكيل الإخباري- قالت البحرية الأميركية، الخميس، إنّ الجيش وسع الحصار البحري المفروض على إيران ليشمل الشحنات التي تُعد مهربة، وذكرت أن أي سفينة يُشتبه في محاولتها الوصول إلى الأراضي الإيرانية ستخضع للتحقق والتفتيش.اضافة اعلان


وأضافت البحرية في بيان جرى تحديثه بعد فرض الحصار الاثنين "هذه السفن، بغض النظر عن موقعها، ستخضع للتفتيش والصعود إلى متنها ومصادرة البضائع".

وتشمل البضائع المهربة الأسلحة وأنظمة الأسلحة والذخائر والمواد النووية والنفط الخام والمنتجات المكررة، بالإضافة إلى الحديد والصلب والألمنيوم.
 
 


ر

ل

هيغسيث: الحصار الأميركي على موانئ إيران سيستمر "طالما لزم الأمر"

ب

ب

