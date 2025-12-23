الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما جويا على كييف

وقالت الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليغرام "تعمل قوات الدفاع الجوي على القضاء على التهديد في سماء العاصمة"، وحثت السكان على البقاء في الملاجئ لحين إعطاء الضوء الأخضر لهم بالخروج.
ولم يذكر المسؤولون حتى الآن ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أو تسبب في وقوع أضرار. ولم يتضح على الفور النطاق الكامل للهجوم.
-
-
