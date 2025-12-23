الثلاثاء 2025-12-23 10:32 ص

الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما جويا على كييف

قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوما جويا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء على كييف، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة في ميامي الأحد. وقالت الإدارة العسكرية في
بلدة واقعة على خط المواجهة تضررت جراء غارة عسكرية روسية وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا
الثلاثاء، 23-12-2025 08:47 ص
قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوما جويا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء على كييف، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة في ميامي الأحد.


وقالت الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليغرام "تعمل قوات الدفاع الجوي على القضاء على التهديد في سماء العاصمة"، وحثت السكان على البقاء في الملاجئ لحين إعطاء الضوء الأخضر لهم بالخروج.

ولم يذكر المسؤولون حتى الآن ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أو تسبب في وقوع أضرار. ولم يتضح على الفور النطاق الكامل للهجوم.
 
 


