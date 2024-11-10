الجيش الأوكراني يتسلح برشاشات تركية ثقيلة وقاذفات قنابل

الوكيل الإخباري- وافقت وزارة الدفاع الأوكرانية على استخدام وحدات الجيش الأوكراني لرشاش "SAR 762 MT" التركي.



وكما أفادت قناة تليغرام "ميليتاريست" فإن هذا السلاح من تصنيع شركة "SARSILMAZ" التركية يستخدم ذخائر عيار 7.62×51 وفقا لمعيار حلف الناتو. وتم كشف هذا الرشاش لأول مرة عام 2021، حيث تم التأكيد على أن مدى عمله يصل 1200 متر، ويبلغ وزنه 12 كيلوغراما. وقد بدأ في الوقت الراهن إنتاجه الصناعي المتسلسل.

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وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن تركيا سلمت الجيش الأوكراني كذلك قاذفات القنابل الثابتة، عيار 40 ملم من طراز RDS40-AGL، والمحمولة من طراز RDS40-MGL من العيار نفسه.



ومن المعلوم أيضا أن وحدات المدفعية استلمت أيضا القذائف عياري 152 – 155 ملم. بما في ذلك القذائف العنقودية تركية الصنع M483A1. كما تم توثيق استخدام الجيش الأوكراني لراجمات الصواريخ التركية TRLG-230.



وتستخدم وحدات القوات البرية الأوكرانية مدرعات Kirpi و Cobra II التركية، فضلا عن طائرات بيرقدار" المسيرة التي لم يبق منها في الجيش الأوكراني إلا القليل بسبب تدمير معظمها من قبل الدفاعات الجوية الروسية.