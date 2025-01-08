 
الأربعاء 2025-01-08 02:47 ص
 

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 28 طائرة مسيرة روسية

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 08-01-2025 02:02 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الأوكراني، إسقاط 28 طائرة مسيرة روسية خلال الليل.اضافة اعلان


وأوضح سلاح الجو أنه جرى إطلاق 38 مسيرة وأن 10 نماذج "مقلدة" من الطائرات المسيرة لم تصل لأهدافها.
 
gnews

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