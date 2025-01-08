الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 28 طائرة مسيرة روسية

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأوكراني، إسقاط 28 طائرة مسيرة روسية خلال الليل. اضافة اعلان





وأوضح سلاح الجو أنه جرى إطلاق 38 مسيرة وأن 10 نماذج "مقلدة" من الطائرات المسيرة لم تصل لأهدافها.