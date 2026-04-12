الأحد 2026-04-12 10:19 ص

الجيش الأوكراني يعلن رصد 469 انتهاكا روسيا على الجبهة لهدنة عيد الفصح

الأحد، 12-04-2026 12:04 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الأوكراني مساء السبت رصد 469 انتهاكا روسيا لهدنة عيد الفصح التي دخلت حيز التنفيذ على الجبهة خلال النهار.

اضافة اعلان

 

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقرير نُشر على فيسبوك "تم تسجيل 469 انتهاكا لوقف إطلاق النار، وهي: 22 هجوما للعدو، و153 قصفا، و19 ضربة بطائرات هجومية مسيّرة... و275 ضربة بطائرات مسيّرة من نوع إف بي في".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

فل

فقا

ن

الأكثر مشاهدة