الأحد 2026-05-24 03:40 م

الجيش الإسرائيلي: أطلقنا صاروخا اعتراضيا نحو هدف مشبوه قادم من لبنان

الجيش الإسرائيلي: أطلقنا صاروخا اعتراضيا نحو هدف مشبوه قادم من لبنان
الجيش الإسرائيلي: أطلقنا صاروخا اعتراضيا نحو هدف مشبوه قادم من لبنان
 
الأحد، 24-05-2026 01:55 م
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو هدف مشبوه أطلق من لبنان باتجاه الجليل.اضافة اعلان


وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق بالجليل الغربي للتحذير من سقوط صواريخ.

من جهة أخرى، أفادت مصادر في بلبنان بوقوع غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على بلدة حاروف ومحيط بلدة شوكين جنوبي لبنان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام يباشر بتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية والبيئية لعيد الأضحى المبارك

أخبار محلية الأمن العام يباشر بتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية والبيئية لعيد الأضحى المبارك

وزارة الصحة تحتفل بعيد استقلال المملكة الثمانين

أخبار محلية وزارة الصحة تحتفل بعيد استقلال المملكة الثمانين

ب

أخبار محلية وزير النقل يفتتح مشروع تحديث الإجراءات الملاحية للمجال الجوي الأردني

ب

أخبار محلية الأردن والفاو يبحثان تعزيز التعاون لمواجهة تحديات المياه والتغير المناخي

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية

ب

أخبار محلية مكافحة الفساد: إحالة موظفين بوزارة المالية إلى القضاء بتهمة الاختلاس

الأردن: إنجاز طبي نوعي .. بربراوي: إجراء أول جراحة موجهة ثلاثية الأبعاد باستخدام الواقع المعزز

أخبار محلية الأردن: إنجاز طبي نوعي .. بربراوي: إجراء أول جراحة موجهة ثلاثية الأبعاد باستخدام الواقع المعزز

توضيح هام حول الغاز البلاستيكية بعد طرحها للبيع في الأسواق

أخبار محلية توضيح هام حول الغاز البلاستيكية بعد طرحها للبيع في الأسواق



 
 






الأكثر مشاهدة

 