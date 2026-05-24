الجيش الإسرائيلي: أطلقنا صاروخا اعتراضيا نحو هدف مشبوه قادم من لبنان

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو هدف مشبوه أطلق من لبنان باتجاه الجليل.





وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق بالجليل الغربي للتحذير من سقوط صواريخ.



من جهة أخرى، أفادت مصادر في بلبنان بوقوع غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على بلدة حاروف ومحيط بلدة شوكين جنوبي لبنان.









