الثلاثاء 2026-04-14 09:31 ص

الجيش الإسرائيلي: إصابة 154 ضابطا وجنديا بجنوب لبنان منذ الخميس الماضي

ارشيفية
 
الثلاثاء، 14-04-2026 07:21 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 154 ضابطا وجنديا في صفوفه خلال معارك بجنوب لبنان منذ الخميس الماضي، وُصفت جروح 34 منهم بأنها خطيرة، بينما سُجلت إصابة 78 آخرين بجروح متوسطة.اضافة اعلان


كما أكد الجيش إصابة 565 ضابطا وجنديا منذ تجدد العمليات البرية في جنوب لبنان مطلع مارس/آذار الماضي.
 
 


