الجيش الإسرائيلي: إطلاق 50 قذيفة من لبنان تجاه الجولان

الوكيل الاخباري- قال الجيش الإسرائيلي انه تم إطلاق 50 قذيفة من لبنان تجاه الجولان اليوم الأربعاء.

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وأضاف جيش الاحتلال انه تم اعتراض بعضها وسقوط بعضها الآخر في منطقة كاتسرين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات عدة بالجولان السوري، مشيرة إلى انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية لبنانية.





