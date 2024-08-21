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الجيش الإسرائيلي: إطلاق 50 قذيفة من لبنان تجاه الجولان

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 21-08-2024 10:33 ص

الوكيل الاخباري- قال الجيش الإسرائيلي انه تم إطلاق 50 قذيفة من لبنان تجاه الجولان اليوم الأربعاء.

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وأضاف جيش الاحتلال انه تم اعتراض بعضها وسقوط بعضها الآخر في منطقة كاتسرين.

 

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات عدة بالجولان السوري، مشيرة إلى انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية لبنانية.

 



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