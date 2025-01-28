الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شاحنة ومركبة لحزب الله

وأضاف "مصممون على العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان رغم محاولات حزب الله العودة لنشاطه".
وبين "سنستهدف كل تهديد لدولة إسرائيل ومواطنيها".
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