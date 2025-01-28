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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شاحنة ومركبة لحزب الله

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي
الثلاثاء، 28-01-2025 10:36 م

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي "استهدفنا شاحنة ومركبة لحزب الله كانتا تنقلان أسلحة بمنطقتي الشقيف والنبطية جنوب لبنان".

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وأضاف "مصممون على العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان رغم محاولات حزب الله العودة لنشاطه".


وبين "سنستهدف كل تهديد لدولة إسرائيل ومواطنيها".

 
gnews

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