الإثنين 2026-03-02 09:14 ص

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قيادات حزب الله

جانب من الدمار الذي ألحقته الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان
جانب من الدمار الذي ألحقته الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان
 
الإثنين، 02-03-2026 08:12 ص
الوكيل الإخباري-   قال قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي إن حزب الله اختار النظام الإيراني على حساب دولة لبنان "وسيدفع ثمنا باهظا"، بحسب وصفه.اضافة اعلان


وأكد استهداف قيادات في حزب الله ومقار وبنى تحتية عسكرية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

