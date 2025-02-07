الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع تحتوي على أسلحة تابعة لحزب الله

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي ان مقاتلات سلاح الجو نفذت غارة دقيقة على هدفين عسكريين داخل الأراضي اللبنانية.

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وأضاف الجيش الاسرائيلي "استهدفنا مواقع تحتوي على أسلحة تابعة لحزب الله، وذلك بتوجيه من شعبة الاستخبارات".