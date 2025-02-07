 
الجمعة 2025-02-07 03:17 ص
 

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع تحتوي على أسلحة تابعة لحزب الله

ارشيفية
حزب الله
الجمعة، 07-02-2025 02:28 ص

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي ان مقاتلات سلاح الجو نفذت غارة دقيقة على هدفين عسكريين داخل الأراضي اللبنانية.

اضافة اعلان


وأضاف الجيش الاسرائيلي "استهدفنا مواقع تحتوي على أسلحة تابعة لحزب الله، وذلك بتوجيه من شعبة الاستخبارات".


وبين "المواقع التي استهدفناها داخل الأراضي اللبنانية شكلت خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيف

عربي ودولي النيجر .. الجيش يعلن مقتل 10 جنود على الأقل في كمين

ترامب

عربي ودولي ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع تحتوي على أسلحة تابعة لحزب الله

ارشيفية

فلسطين انفجارات بمخيم جنين تزامنا مع استمرار العملية العسكرية

ارشيفية

عربي ودولي مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم شنه مسلحون بشمال غرب باكستان

ارشيفية

عربي ودولي كوريا الجنوبية تطور مدمرات بحرية لجيشها

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يحول عمارة سكنية بطولكرم إلى ثكنة عسكرية بعد طرد سكانها

ارشيفية

أخبار محلية الأسرة الأردنية تحيي الذكرى الـ 26 ليوم الوفاء والبيعة



 




الأكثر مشاهدة