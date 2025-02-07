الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع تحتوي على أسلحة تابعة لحزب الله

وأضاف الجيش الاسرائيلي "استهدفنا مواقع تحتوي على أسلحة تابعة لحزب الله، وذلك بتوجيه من شعبة الاستخبارات".
وبين "المواقع التي استهدفناها داخل الأراضي اللبنانية شكلت خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار".
-
أخبار متعلقة
-
النيجر .. الجيش يعلن مقتل 10 جنود على الأقل في كمين
-
ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
-
مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم شنه مسلحون بشمال غرب باكستان
-
كوريا الجنوبية تطور مدمرات بحرية لجيشها
-
غارات إسرائيلية على سلسلة الجبال الشرقية بين لبنان وسوريا
-
الدنمارك تعارض خطة ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة
-
صندوق النقد: مستعدون للعمل مع سوريا ولبنان
-
المغرب: انطلاق الاجتماع الـ 60 للجنة العربية العليا للتقييس