07:30 م

الوكيل الإخباري- الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيّرة قرب الحدود مع سوريا اضافة اعلان



أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض، قبل قليل، طائرة مسيّرة جرى رصدها في منطقة الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر إطلاقها.





وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن سلاح الجو اعترض قبل قليل طائرة مسيّرة بعد رصدها في منطقة الحدود مع سوريا.

وأضاف أنه يجري فحصا لتحديد مصدر إطلاق الطائرة المسيّرة.

وأشار البيان إلى أنه، ووفقا للسياسة المعمول بها، لم تُفعّل صفارات الإنذار خلال الحادثة.





