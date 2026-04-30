الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرات جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي رصد 3 طائرات مسيّرة في 3 مواقع كانت متجهة نحو قواته في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه تم اعتراض معظمها، دون أن تخترق الأجواء الإسرائيلية، مع بقاء النتائج الكاملة لعمليات الاعتراض قيد التحقق.





في السياق، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن المركبة التي أصيبت بمسيّرة تابعة لحزب الله في منطقة شوميرا كانت تحمل قذائف مدفعية، ما أدى إلى انفجارها.







