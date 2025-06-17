الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مُسيرات أطلقت نحو إسرائيل

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عددا من المُسيرات التي أطلقت نحو إسرائيل. اضافة اعلان

