الجيش الإسرائيلي: الجهة التي أطلقت الصواريخ من لبنان غير معروفة

وقالت المصادر إن إطلاق الصواريخ من لبنان خرق خطير لتفاهمات وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الجيش لن يتردد في التحرك ضد الخرق من لبنان أو الرد عليه.
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