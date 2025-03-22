السبت 2025-03-22 07:00 م
 

الجيش الإسرائيلي: الجهة التي أطلقت الصواريخ من لبنان غير معروفة

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
 
السبت، 22-03-2025 05:28 م
الوكيل الإخباري-    نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أنه لا يمكن الآن التحقق من هوية الجهة التي أطلقت الصواريخ من لبنان.اضافة اعلان


وقالت المصادر إن إطلاق الصواريخ من لبنان خرق خطير لتفاهمات وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الجيش لن يتردد في التحرك ضد الخرق من لبنان أو الرد عليه.
 
 
gnews

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