08:09 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/707294 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي انتهاء حادث تسلل المسيّرات من لبنان بعد قرابة ساعة. اضافة اعلان





وأكدت فقدان المسيّرة في أجواء يوكنعام جنوب حيفا دون اعتراضها، مرجحة سقوطها في منطقة مفتوحة.