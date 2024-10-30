 
الأربعاء 2024-10-30 08:55 م
 

الجيش الإسرائيلي: انتهاء حدث إطلاق المسيرات على مناطق الشمال

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 30-10-2024 08:24 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء حدث إطلاق المسيرات على مناطق الشمال.اضافة اعلان


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الجيش فعّل التشويش على نظام الملاحة العالمي وسط إسرائيل في ظل محاولات لتعقب مسيرات أطلقت من لبنان.

وذكرت المصادر أن المسيرات تحلق بسرعة غير مسبوقة وأن طائرات حربية ومروحيات تشارك في محاولات اعتراضها.
 
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