الجيش الإسرائيلي: انتهاء حدث إطلاق المسيرات على مناطق الشمال

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الجيش فعّل التشويش على نظام الملاحة العالمي وسط إسرائيل في ظل محاولات لتعقب مسيرات أطلقت من لبنان.
وذكرت المصادر أن المسيرات تحلق بسرعة غير مسبوقة وأن طائرات حربية ومروحيات تشارك في محاولات اعتراضها.
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