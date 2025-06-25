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الجيش الإسرائيلي: برنامج إيران النووي تعرض لضربة قاسية

محةً عامة عن منشأة أصفهان للتخصيب النووي والأنفاق المجاورة لها في وسط إيران
محةً عامة عن منشأة أصفهان للتخصيب النووي والأنفاق المجاورة لها في وسط إيران
 
الأربعاء، 25-06-2025 10:16 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، إن البرنامج النووي الإيراني تعرض لضربة قاسية وأُعيد "سنوات إلى الوراء",اضافة اعلان


وأكد إيال زامير مساء الأربعاء، أن مجموعات "كوماندوس برية" تحركت في إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين.

وإذ حيا نجاحات قواته، أعلن زامير أنها تحققت بفضل "قواتنا الجوية ومجموعات كوماندوس برية"، موضحا أن "هذه القوات تحركت سرا في قلب أراضي إيران، وأتاحت لنا حرية كاملة في التحرك العملاني".

تحدث زامير في مقطع مصور نشره الجيش الإسرائيلي، علما أنه الإعلان الأول عن مشاركة جنود إسرائيليين في الحرب على ايران على أراضي ايران.

إلى ذلك، صرح زامير في الفيديو أنه إذا كانت هذه العملية قد انتهت، "فإن الحملة لم تنجز بعد. علينا البقاء يقظين لأن تحديات عدة تنتظرنا".

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gnews

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