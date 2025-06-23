الإثنين 2025-06-23 11:54 م
 

الجيش الإسرائيلي بعد الهجوم على قاعدة العديد: إيران تهديد للعالم أجمع

إطلاق صواريخ اعتراضية، بعد أن قالت إيران إنها استهدفت قاعدة العديد في هجوم صاروخي
إطلاق صواريخ اعتراضية، بعد أن قالت إيران إنها استهدفت قاعدة العديد في هجوم صاروخي
 
الإثنين، 23-06-2025 11:03 م
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن الرد الإيراني بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أميركية في قطر يثبت أن طهران تشكل تهديدا "للعالم أجمع".اضافة اعلان


وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي عن الرد الإيراني يشكل دليلا إضافيا على العدائية والعنف وعلى حقيقة أن إيران، هي دولة تهدّد ليس فقط إسرائيل بل الشرق الأوسط أجمع، بما في ذلك جاراتها والعالم أجمع".

وتستهدف إسرائيل إيران بصواريخ ومسيّرات منذ أطلقت إسرائيل في 13حزيران هجوما ضد إيران.
 
gnews

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