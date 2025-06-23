الجيش الإسرائيلي بعد الهجوم على قاعدة العديد: إيران تهديد للعالم أجمع

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي عن الرد الإيراني يشكل دليلا إضافيا على العدائية والعنف وعلى حقيقة أن إيران، هي دولة تهدّد ليس فقط إسرائيل بل الشرق الأوسط أجمع، بما في ذلك جاراتها والعالم أجمع".
وتستهدف إسرائيل إيران بصواريخ ومسيّرات منذ أطلقت إسرائيل في 13حزيران هجوما ضد إيران.
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