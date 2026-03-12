الجيش الإسرائيلي: تحذير بالإخلاء لسكان منطقة الباشورة وسط بيروت

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "إلى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله الإرهابي والتي سيعمل ضدها جيش الدفاع".
ودعا الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء المبنى المحدد في الخريطة وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
