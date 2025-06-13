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الجيش الإسرائيلي : تعرض عدد من المباني لشظايا اعتراض الصواريخ الإيرانية

تصاعدت النيران والدخان من مبنى، قيل إنه أصيب بصاروخ أُطلق من إيران
تصاعدت النيران والدخان من مبنى، قيل إنه أصيب بصاروخ أُطلق من إيران
 
الجمعة، 13-06-2025 11:56 م
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي، إن إيران أطلقت أقل من 100 صاروخ على إسرائيل الجمعة، معظمها إما تم اعتراضه أو سقط قبل أن يصل إلى هدفه.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس "أطلق النظام الإيراني أقل من 100 صاروخ في دفعتيْن نحو إسرائيل. معظم هذه الصواريخ أعترض أو لم يصل إلى مبتغاه.

وأشار إلى أن هناك عدد محدود من المباني التي أصيبت بعضها نتيجة شظايا عمليات الاعتراض.

قال مسؤولان أميركيان الجمعة، إن الجيش الأميركي ساعد في اعتراض صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو إسرائيل.

وذكر أحد المسؤولين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن عمليات الاعتراض الأميركية نُفذت بواسطة أنظمة أرضية. وأضاف المسؤول أنه لم يتم استخدام أي طائرات مقاتلة أو سفن حربية حتى الآن.

ولم يقدم أي من المسؤولَين معلومات عن المكان الذي نُفذت منه عمليات اعتراض الصواريخ.

ولدى الولايات المتحدة نحو 40 ألف جندي في الشرق الأوسط، فضلا عن أنظمة دفاع جوي ومقاتلات وسفن حربية يمكنها المساعدة في إسقاط الصواريخ.

وخلال الهجمات التي شنتها إيران في السابق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، استخدم الجيش الأميركي طائرات وسفنا حربية للمساعدة في إسقاط المقذوفات الإيرانية.
 
gnews

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