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الجيش الإسرائيلي تمركز على أنقاض حاجز للجيش اللبناني عند مدخل الناقورة

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 21-12-2024 12:50 م
الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير صحفية بأن القوات الإسرائيلية جرفت حاجز الجيش اللبناني ومركزه عند مدخل الناقورة بمحاذاة مقر قيادة "اليونيفيل"، وتمركزت على أنقاضه.اضافة اعلان


وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا لمنازل في بلدة كفركلا جنوب لبنان .

وأفادت بأن الطّيران الحربي الإسرائيلي حلّق على علو منخفض في أجواء قضاء بنت جبيل جنوبا .

وأشارت الوكالة الوطنيّة للإعلام، إلى أن "طائرة مسيّرة إسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق الخيام، سهل مرجعيون، برج الملوك، القليعة، جديدة مرجعيون، دبين وبلاط".

روسيا اليوم
 
gnews

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