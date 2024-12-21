الجيش الإسرائيلي تمركز على أنقاض حاجز للجيش اللبناني عند مدخل الناقورة

وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا لمنازل في بلدة كفركلا جنوب لبنان .
وأفادت بأن الطّيران الحربي الإسرائيلي حلّق على علو منخفض في أجواء قضاء بنت جبيل جنوبا .
وأشارت الوكالة الوطنيّة للإعلام، إلى أن "طائرة مسيّرة إسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق الخيام، سهل مرجعيون، برج الملوك، القليعة، جديدة مرجعيون، دبين وبلاط".
روسيا اليوم
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