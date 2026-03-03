الجيش الإسرائيلي: خيار الهجوم البري في لبنان "مطروح"

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن "كل الخيارات مطروحة" بشأن شنّ هجوم بري في جنوب لبنان، ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تعتزم توسيع رقعة ضرباتها التي تقول إنها تستهدف حزب الله.

