الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه كريات شمونة

يأتي ذلك بعد إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في المستوطنة ومحيطها، والتي تقع قرب الحدود مع لبنان.
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