الجمعة 2025-03-28 11:48 ص
 

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه كريات شمونة

ت
أرشيفية
 
الجمعة، 28-03-2025 09:18 ص

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها.

اضافة اعلان

 

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت أحد الصاروخين، في حين سقط الثاني داخل الأراضي اللبنانية.


يأتي ذلك بعد إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في المستوطنة ومحيطها، والتي تقع قرب الحدود مع لبنان.

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ا

فلسطين جلسة سرية في مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في غزة

ل

الوفيات وفيات الجمعة 28-3-2025

ا

عربي ودولي شاهد - زلزال مدمر يضرب ميانمار وهزات قوية في تايلاند والصين

ا

أخبار محلية طلب متزايد على حجوزات السياحة الداخلية في عطلة عيد الفطر

ا

عربي ودولي استطلاع يظهر ارتفاع شعبية ترامب في ولايته الثانية

ل

أسواق ومال أسعار الذهب لا تتوقف عن الصعود وتسجل مستويات قياسية جديدة عالميًا

ت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه كريات شمونة



 
 





الأكثر مشاهدة