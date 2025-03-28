الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه كريات شمونة

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها.



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وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت أحد الصاروخين، في حين سقط الثاني داخل الأراضي اللبنانية.