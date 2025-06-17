الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط إسرائيل.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: يجب أن أعود إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن
-
السفارة الصينية في إسرائيل تنصح المواطنين بالمغادرة
-
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مُسيرات أطلقت نحو إسرائيل
-
ماكرون: الرغبة في تغيير النظام في إيران بالقوة ستكون خطأ استراتيجيا
-
البيت الأبيض: ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع بسبب الأحداث في الشرق الأوسط
-
وسائل إعلام: الدفاع الجوي الإيراني ينشط في نطنز قرب المنشآت النووية الرئيسية
-
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مواقع بالجولان
-
مواقع إسرائيلية: توقع مزيدا من الهجمات الإيرانية خلال الساعات المقبلة