الثلاثاء 2025-06-17 04:01 ص
 

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران

صواريخ
صواريخ
 
الثلاثاء، 17-06-2025 03:35 ص

الوكيل الإخباري-قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران ودعا الإسرائيليين لدخول الملاجئ.

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وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط إسرائيل.

 
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