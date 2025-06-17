الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران ودعا الإسرائيليين لدخول الملاجئ.

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وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط إسرائيل.