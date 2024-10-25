الجيش الإسرائيلي: رصدنا جسما جويا مشبوها أطلق من الشرق

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد جسما جويا مشبوها أطلق من الشرق، وسقط في منطقة مفتوحة قبل وصوله لإسرائيل. اضافة اعلان





كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة مسيرة سقطت بمنطقة مفتوحة أطلقت من الشرق باتجاه مدينة إيلات.