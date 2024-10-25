 
الجمعة 2024-10-25 02:52 ص
 

الجيش الإسرائيلي: رصدنا جسما جويا مشبوها أطلق من الشرق

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 25-10-2024 01:44 ص
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد جسما جويا مشبوها أطلق من الشرق، وسقط في منطقة مفتوحة قبل وصوله لإسرائيل.اضافة اعلان


كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة مسيرة سقطت بمنطقة مفتوحة أطلقت من الشرق باتجاه مدينة إيلات.
 
gnews

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