الثلاثاء 2026-03-31 06:09 ص

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

الثلاثاء، 31-03-2026 05:50 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، رصد هجوم صاروخي إيراني باتجاه إسرائيل.اضافة اعلان


وقال الجيش في بيان: "رصدنا هجوما صاروخيا إيرانيا يستهدف إسرائيل ونعمل على اعتراضه".

من جهتها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف القدس ووسط إسرائيل.

وذكر التلفزيون الإيراني "إطلاق دفعة صاروخية في اتجاه الأراضي المحتلة".
 
 


