 
الأحد 2024-09-15 09:28 ص
 
 

الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ شرق تل أبيب أرسل من اليمن

صاروخ سقط على تل أبيب
صاروخ سقط على تل أبيب
الأحد، 15-09-2024 07:20 ص

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه أسقط صاروخا أطلاق من اليمن، وسقط في منطقة غير مأهولة شرق تل أبيب.

اضافة اعلان


وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن دفاعات جوية أخفقت في اعتراض صاروخ مصدره اليمن، سقط في منطقة غير مأهولة قرب المطار وسط إسرائيل.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاعلام العبري: طواقم إطفاء تحاول إخماد حرائق اندلعت جراء الصاروخ اليمني

من المصدر

عربي ودولي هل تنتهي تأشيرة شنغن؟

تعبيرية

منوعات قتل نسر يهاجم البشر في النرويج

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

خاص بالوكيل الخارجية: تحرير أردنيين اثنين من عصابات في المكسيك

تعبيرية

طب وصحة "تظهر في الصباح".. 3 علامات تدل على إصابتك بمرض السكري

أرشيفية

فلسطين أثناء فرارهم نحو الملاجئ .. إصابة 9 إسرائيليين بسبب التدافع

من المصدر

منوعات لمعالجة تضخم أعداد الحيوانات.. زيمبابوي ستعدم 200 فيل

أرشيفية

فلسطين مجدداً .. الاحتلال يقتحم مدينة جنين



 


الأكثر مشاهدة