الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ شرق تل أبيب أرسل من اليمن

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن دفاعات جوية أخفقت في اعتراض صاروخ مصدره اليمن، سقط في منطقة غير مأهولة قرب المطار وسط إسرائيل.
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