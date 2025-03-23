الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعترض صاروخًا أُطلق من اليمن

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الهجمات الصاروخية اليمنية على الأراضي المحتلة حتى وقف إطلاق النار في غزة ووقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني .
وكالات
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