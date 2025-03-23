الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعترض صاروخًا أُطلق من اليمن

08:47 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/724952 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نجح في اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن قبل أن يتمكن من دخول الأجواء الإسرائيلية. اضافة اعلان





يأتي هذا التطور في ظل استمرار الهجمات الصاروخية اليمنية على الأراضي المحتلة حتى وقف إطلاق النار في غزة ووقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني .



وكالات