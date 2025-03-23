الأحد 2025-03-23 09:21 ص
 

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعترض صاروخًا أُطلق من اليمن

"فلسطين 2" صاروخ يمني الصنع ينتمي إلى طراز الصواريخ الباليستية الفرط صوتية
"فلسطين 2" صاروخ يمني الصنع ينتمي إلى طراز الصواريخ الباليستية الفرط صوتية
 
الأحد، 23-03-2025 08:47 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نجح في اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن قبل أن يتمكن من دخول الأجواء الإسرائيلية.اضافة اعلان


يأتي هذا التطور في ظل استمرار الهجمات الصاروخية اليمنية على الأراضي المحتلة حتى وقف إطلاق النار في غزة ووقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني .

وكالات
 
 
gnews

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