الأربعاء 2025-06-18 04:26 ص
 

الجيش الإسرائيلي: سننفذ عمليات ضد منشآت عسكرية إيرانية في طهران

تصاعد دخان بعد استهداف إسرائيلي لطهران
تصاعد دخان بعد استهداف إسرائيلي لطهران
 
الأربعاء، 18-06-2025 03:26 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، أنه سينفذ عمليات عسكرية ضد منشآت عسكرية إيرانية في طهران.اضافة اعلان


وطالب الجيش الإسرائيلي، عبر منصة (إكس)، الإيرانيين المتواجدين في منطقة "فتح صناعي" بإخلائها قبل بدء العمليات العسكرية، حيث عرض خريطة كُتب عليها: "إنذار عاجل إلى السكان والعاملين والمتواجدين في المربع 18 في طهران".

وقال إنّه في الساعات المقبلة سيعمل الجيش الإسرائيلي في المنطقة، كما عمل في الأيام الأخيرة في أنحاء طهران، لمهاجمة بنى عسكرية تابعة للنظام الإيراني.
 
gnews

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