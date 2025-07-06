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الجيش الإسرائيلي: سننفذ غارات على موانئ في اليمن

الجيش الإسرائيلي: سننفذ غارات على موانئ في اليمن
ارشيفية
 
الأحد، 06-07-2025 11:52 م

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي "سننفذ غارات على موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف في اليمن".

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وبين "أصدرنا أمرا بإخلاء محطة كهرباء الحديدة وسنشن غارات نظرا للأنشطة العسكرية في المنطقة".

 
 
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