الأحد 2026-05-31 09:48 ص

الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على قلعة الشقيف في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على قلعة الشقيف في جنوب لبنان
ارشيفية
 
الأحد، 31-05-2026 08:57 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف التي تحتل موقعا استراتيجيا وجيوسياسيا مهما، ظل حاضرا في مختلف المواجهات الكبرى منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.اضافة اعلان


ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن جهود الجيش تتركز على إحكام السيطرة على قلعة الشقيف ومحيط نهر السلوقي، وأضافت أن "السيطرة على هذه المواقع تمت بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أرقام مقلقة في الأردن .. 83% من المدخنين يبدأون في سن اليفاعة

أخبار محلية أرقام مقلقة في الأردن .. 83% من المدخنين يبدأون في سن اليفاعة

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

مستشفى معاذ بن جبل

خاص بالوكيل 3 منهم بحالة سيئة .. مدير مستشفى معاذ بن جبل يكشف حالة مصابي حريق الشاليه بالشونة الشمالية

حادث سير بين 3 مركبات على طريق السلط

أخبار محلية حادث سير بين 3 مركبات على طريق السلط

الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على قلعة الشقيف في جنوب لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على قلعة الشقيف في جنوب لبنان

السير: أكثر من 1200 رقيب سير تواجدوا في الميدان خلال عيد الأضحى

أخبار محلية السير: أكثر من 1200 رقيب سير تواجدوا في الميدان خلال عيد الأضحى

ضربة جديدة لبراد بيت.. ابنه الأكبر مادوكس يتخلى عن اسمه رسمياً!

فن ومشاهير ضربة جديدة لبراد بيت.. ابنه الأكبر مادوكس يتخلى عن اسمه رسمياً!

إصابة 8 أشخاص إثر حريق داخل شاليه في الشونة الشمالية بإربد

أخبار محلية إصابة 8 أشخاص إثر حريق داخل شاليه في الشونة الشمالية بإربد



 
 






الأكثر مشاهدة

 