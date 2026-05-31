الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على قلعة الشقيف في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف التي تحتل موقعا استراتيجيا وجيوسياسيا مهما، ظل حاضرا في مختلف المواجهات الكبرى منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. اضافة اعلان





ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن جهود الجيش تتركز على إحكام السيطرة على قلعة الشقيف ومحيط نهر السلوقي، وأضافت أن "السيطرة على هذه المواقع تمت بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو".





