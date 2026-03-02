الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي بعد إطلاق مقذوفات من لبنان

وكتب الجيش الإسرائيلي على تلغرام "دوت صافرات الإنذار في مناطق عدة في شمال إسرائيل عقب إطلاق مقذوفات من لبنان.
