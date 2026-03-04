الأربعاء 2026-03-04 11:49 م

الجيش الإسرائيلي: عازمون على تجريد حزب الله من سلاحه ولن نتراجع عن ذلك

دمار واسع في الضاحية الجنوبية لبيروت
الضاحية الجنوبية
 
الأربعاء، 04-03-2026 11:03 م

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي إنه فرض سيادة جوية في إيران، ويواصل استهداف منظوماتها الصاروخية وكذلك الصناعات العسكرية الإيرانية.

وأضاف: "قصفنا اليوم موقعا عسكريا كبيرا في شرق إيران كان يضم العديد من القيادات."


كما أعلن عن إصابة جنديين بجروح في جنوب لبنان إثر تعرضهما لصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله.


وتابع: "نحن مصممون على تجريد حزب الله من سلاحه، ولن نتراجع عن ذلك."

 
 


