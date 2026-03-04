الجيش الإسرائيلي: عازمون على تجريد حزب الله من سلاحه ولن نتراجع عن ذلك

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه فرض سيادة جوية في إيران، ويواصل استهداف منظوماتها الصاروخية وكذلك الصناعات العسكرية الإيرانية.

اضافة اعلان



وأضاف: "قصفنا اليوم موقعا عسكريا كبيرا في شرق إيران كان يضم العديد من القيادات."



كما أعلن عن إصابة جنديين بجروح في جنوب لبنان إثر تعرضهما لصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله.