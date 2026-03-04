الجيش الإسرائيلي: عازمون على تجريد حزب الله من سلاحه ولن نتراجع عن ذلك

وأضاف: "قصفنا اليوم موقعا عسكريا كبيرا في شرق إيران كان يضم العديد من القيادات."
كما أعلن عن إصابة جنديين بجروح في جنوب لبنان إثر تعرضهما لصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله.
وتابع: "نحن مصممون على تجريد حزب الله من سلاحه، ولن نتراجع عن ذلك."
