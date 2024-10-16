الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا كبيرا من عناصر حزب الله

وذكر الجيش أن الفرقة 98 عثرت على وسائل قتالية كثيرة بجنوب لبنان من بينها منصات إطلاق صواريخ.
وتحدث عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت أكثر من 140 هدفا في أكثر من 50 موقعا في لبنان من بينها مخازن أسلحة.
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