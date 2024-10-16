الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا كبيرا من عناصر حزب الله

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي قتل عدد كبير من عناصر حزب الله في غارات وتبادل لإطلاق النار بجنوب لبنان خلال اليوم الماضي.

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وذكر الجيش أن الفرقة 98 عثرت على وسائل قتالية كثيرة بجنوب لبنان من بينها منصات إطلاق صواريخ.