 
الأربعاء 2024-10-16 10:16 ص
 
 

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا كبيرا من عناصر حزب الله

الجيش الإسرائيلي في لبنان
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
الأربعاء، 16-10-2024 08:29 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي قتل عدد كبير من عناصر حزب الله في غارات وتبادل لإطلاق النار بجنوب لبنان خلال اليوم الماضي.

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وذكر الجيش أن الفرقة 98 عثرت على وسائل قتالية كثيرة بجنوب لبنان من بينها منصات إطلاق صواريخ.


وتحدث عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت أكثر من 140 هدفا في أكثر من 50 موقعا في لبنان من بينها مخازن أسلحة.

 
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