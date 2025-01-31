الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا لحزب الله في البقاع

وأضاف "قصفنا موقعا عسكريا تحت الأرض لتطوير وتصنيع الأسلحة وبنى تحتية للعبور على الحدود السورية اللبنانية".
وبين ان "الطائرة المسيرة التابعة لحزب الله التي أسقطناها أثناء توجهها نحو إسرائيل تعد انتهاكا لتفاهماتنا مع لبنان".
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