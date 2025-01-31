الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا لحزب الله في البقاع

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي "طائراتنا شنت بتوجيهات استخباراتية غارات عدة خلال الليل على أهداف لحزب الله في البقاع شرقي لبنان".

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وأضاف "قصفنا موقعا عسكريا تحت الأرض لتطوير وتصنيع الأسلحة وبنى تحتية للعبور على الحدود السورية اللبنانية".