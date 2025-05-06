الجيش الإسرائيلي: قصفنا مطار صنعاء في اليمن ومحطات للطاقة

وقال الجيش في بيان "هاجم سلاح الجو قبل قليل ودمر بنى تحتية تابعة لنظام الحوثي في المطار المركزي في صنعاء... كما تمت مهاجمة عدة محطات طاقة مركزية في منطقة صنعاء". وبحسب البيان استهدفت غارات الجيش أيضا مصنعا للإسمنت.
وأكدت وسائل إعلام يمينة، الثلاثاء، أن القصف الإسرائيلي تسبب بتدمير كامل لمطار صنعاء الدولي.
وكانت قد ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن إسرائيل والولايات المتحدة هاجمتا مطار العاصمة اليمنية صنعاء الثلاثاء، بعدما نشر الجيش الإسرائيلي تحذيرا يدعو المدنيين إلى إخلاء المنطقة.
وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن "عدوانا أميركيا إسرائيليا يستهدف مطار صنعاء الدولي بسلسلة غارات".
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