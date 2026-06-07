الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بفرض معادلة جديدة

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لن تسمح لإيران بفرض معادلة جديدة.

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وقال إن النظام الإيراني حاول إرساء معادلة جديدة بعد استهدافنا الضاحية ولن نسمح له، مشددا على جاهزية إسرائيل لإطلاق مزيد من الصواريخ من إيران علينا.