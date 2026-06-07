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الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بفرض معادلة جديدة

ل
أرشيفية
 
الأحد، 07-06-2026 11:55 م

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لن تسمح لإيران بفرض معادلة جديدة.

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وقال إن النظام الإيراني حاول إرساء معادلة جديدة بعد استهدافنا الضاحية ولن نسمح له، مشددا على جاهزية إسرائيل لإطلاق مزيد من الصواريخ من إيران علينا.


وأضاف أن النظام الإيراني أخطأ عندما عاد لممارسة الإرهاب ضدنا.

 
 


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