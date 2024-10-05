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الجيش الإسرائيلي: نستعد لهجوم كبير في إيران

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
السبت، 05-10-2024 01:06 م

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة هآرتس عن الجيش الإسرائيلي قوله "نستعد لهجوم كبير في إيران".

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وقد أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن مجلس الوزراء الأمني اتخذ  أمس الجمعة قرارا بالرد على هجوم إيران الأخير، في حين أكد الرئيس الأميركي جو بايدن حق إسرائيل في الرد على أي هجمات تتعرض لها، لكنه دعاها للتفكير في "بدائل أخرى".

 
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